Clochard di 52anni muore dal freddo, scatta il piano anti-gelo del Comune di Roma • Terzo Binario News

Dopo il vento è arrivato anche il freddo, un brusco calo delle temperature a Roma, già scese sotto lo zero in alcune aree del Lazio. Una situazione di rischio, in particolare per i senza dimora. Questa mattina una pattuglia dei carabinieri ha rinvenuto il corpo senza vita di un clochard di 52 anni vicino al parcheggio della stazione Anagnina.

L’uomo potrebbe aver avuto un arresto cardiocircolatorio forse anche a causa del freddo Sono circa 10 mila i senza fissa dimora che vivono nella Capitale.

A Roma per l’emergenze prodotte da freddo, gelo, neve è prevista l’attivazione di una “task force”. Ma la scelta del Comune è ormai da un anno quella di andare oltre l’emergenza, organizzando un’accoglienza strutturata e diffusa per tutto l’anno. Nell’autunno del 2021 i posti letto permanenti erano 719, ora sono arrivati a 2.493 e per altri 170 ci sarà un nuovo bando a breve.

L’obiettivo è un incremento di almeno 200 posti all’anno. Nei giorni scorsi anche il Comune di Latina, le cui temperature sono solitamente più miti, ha deciso di organizzarsi. E’ stata annunciata la realizzazione di una struttura provvisoria con 60 posti letto.

Sarà gestita con il sostegno della Croce Rossa e rimarrà a in funzione sino alla fine di marzo. Intanto, per le prossime ore, è previsto anche l’arrivo della pioggia. L’agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla per la sera di domani e per le successive 24 ore.