Trovato con 8 panetti di hashish, Carabinieri arrestano 20enne della provincia di Roma • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Colleferro e Carpineto Romano, al termine di una congiunta e più ampia attività di prevenzione disposta in tutta la provincia dal Comando Provinciale di Roma finalizzata a contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani, hanno arrestato un 20enne di Segni, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, a bordo di un’auto in compagnia della ragazza e di due amici, è stato fermato dai Carabinieri e sottoposto ad un controllo. Ad esito delle verifiche, il 20enne è stato trovato in possesso di circa 750 g di hashish, occultati nel cofano posteriore del veicolo, suddivisi in 8 panetti contenuti in una scatola alloggiata nel vano della ruota di scorta.

Il 20enne, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del processo.