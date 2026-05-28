Si conclude la tre giorni delle professioni del mare a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è conclusa presso l’Aula Consiliare “Renato Pucci”, la tre giorni dedicata alla promozione delle professioni del mare organizzata dal Comune di Civitavecchia, attraverso gli Assessorati al Lavoro e alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con MSC Crociere, con gli istituti cittadini a indirizzo tecnico “Marconi” e “Calamatta – Stendhal” e con il Centro di Formazione Professionale regionale.

L’incontro conclusivo ha coinvolto studentesse e studenti delle classi quarte e quinte, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti istituzionali e con operatori del settore marittimo e crocieristico, approfondendo le caratteristiche, le competenze richieste e le prospettive occupazionali offerte dal lavoro a bordo e dalle professioni legate al mare.

Nel corso delle giornate del 25 e 26 maggio gruppi di studenti selezionati dagli istituti avevano inoltre visitato alcune navi da crociera MSC, entrando direttamente in contatto con ambienti di lavoro, con le figure professionali e con l’organizzazione della vita a bordo, vivendo così un’esperienza concreta di orientamento e di formazione.

“Queste iniziative rappresentano un’occasione importante per avvicinare i giovani a uno dei settori strategici della nostra città – ha dichiarato l’Assessore al Lavoro Piero Alessi –. Abbiamo voluto costruire un percorso che mettesse in relazione scuola, formazione e mondo del lavoro, offrendo agli studenti la possibilità di conoscere direttamente le opportunità professionali che il comparto marittimo può offrire”.

“Crediamo molto nel valore dell’orientamento e del contatto diretto con le realtà produttive del territorio – ha aggiunto l’Assessora alla Pubblica Istruzione Stefania Tinti –. Consentire ai ragazzi di visitare le navi e dialogare con chi lavora quotidianamente in questo settore significa aiutarli a compiere scelte più consapevoli per il loro futuro”.

“Civitavecchia vive un legame storico e profondo con il mare e con il porto – ha concluso il sindaco Marco Piendibene –. Investire nell’orientamento dei giovani e nel rapporto tra istruzione e mondo del lavoro significa investire sul futuro della città. Ringraziamo MSC Crociere, gli istituti scolastici coinvolti, il personale docente e tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa”.

