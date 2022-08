Civitavecchia, alla Baia dell'Orso "Letture al tramonto" sul mare con Marco Salomone • Terzo Binario News

Appuntamento con l’autore, che dialogherà con Ernesto Berretti, venerdì alle 19,30

Mare, buon cibo e prosa da ascoltare, un tris che di certo funzionerà domani sera, allo stabilimento balneare “Baia dell’orso”, dove, dalle 19.30 Marco Salomone presenterà le sue “Letture al tramonto”.

Ad interagire con l’autore sarà lo scrittore Ernesto Berretti, mentre a leggere alcuni brani sarà l’attrice Daniela Tartaglione.

Salomone è noto ai più come il presidente dell’associazione culturale “Book Faces” di Civitavecchia che sta organizzando da tempo parecchi incontri a tema letterario. Però lui nasce come scrittore. Infatti, ha dato alle stampe due volumi di racconti, (“Come gettare un sasso in uno stagno” e “Le avventure di un taxista riluttante”), tramite l’autopubblicazione.

Altri suoi racconti sono stati pubblicati in antologie di varie case editrici (“Le Mezzelane”, “Giovane Holden”, “Historica”, “Neos edizioni”), raccogliendo notevoli consensi. Ne sono prova il 6° Premio Letterario “Città di Ladispoli” vinto per la categoria racconti con il racconto “Verso” e il premio della critica ottenuto con “Le avventure di un taxista riluttante” all’8° Premio Letterario “Città di Ladispoli”, oltre ad ulteriori premi speciali e menzioni d’onore in alcuni prestigiosi concorsi letterari di case editrici e associazioni varie (Teatro Aurelio, Giovane Holden, Residenze Gregoriane, Le Mezzelane, Beer Book Festival).

Da tre anni figura tra gli autori selezionati per le antologie di racconti della serie Tuttosotto della Neos edizioni, realizzate sotto l’egida dell’Università di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici e ambientati in Piemonte.

La serata prevede l’ingresso con consumazione a 10 euro, per bevanda e pizza.