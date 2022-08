Ritrovata Elisa in un campo nomadi di Sezze, mentre di Maria nessuna traccia • Terzo Binario News

Le due ragazzine di Civitavecchia erano sparite ieri

Ritrovata Elisa Comparone in un campo nomadi di Sezze in provincia di Latina mentre ancora non si hanno notizie di Maria Radu.

Le due ragazzine di Civitavecchia erano scomparse da ieri.

Elisa è stata trovata appunto in un campo nomadi del comune pontino, probabilmente insieme a uno dei ragazzi con cui avevano detto di essersi allontanate.

La Polizia è riuscita a intercettare i segnali del telefono individuandola nel campo.

Al momento Elisa è nella caserma dei Carabinieri del comune setino e la madre, in n post ha detto di essere partita per raggiungerla.