Alla Marina sabato si elegge Miss Eleganza Civitavecchia • Terzo Binario News

Nella serata organizzata da Gloria Salipante performance di canto, danza e moda. Alla fine saranno assegnate le fasce a quattro delle undici concorrenti

di Cristiana Vallarino

L’ampio ventaglio di proposte di spettacolo del cartellone comunale alla Marina offre sabato l’ormai tradizionale appuntamento con la manifestazione “Arte moda e cultura sotto le stelle” durante la quale si eleggerà Miss Civitavecchia Elegance 2022.

Sono undici le ragazze che sfileranno tra numeri di canto, danza e moda, nella XVI edizione dell’evento, nato da un’idea di Gabriella Bianchi, e portato avanti dalla figlia Gloria Salipante, che ne cura la direzione artistica. A presentare Angelo Martini e Angelo Blasetti.

Gli abiti che indossseranno sono quelli di “Valore Spose”, brand di livello nazionale con punti vendita in tutta Italia ed anche a Piazza Vittorio Emanuele a Civitavecchia. Ma le partecipanti percorreranno la passerella anche con capi della moda mare della boutique “Bloomers”, in via Bramante.

Le fasce da assegnare sono quattro: Miss Civitavecchia Elegance, Miss Fortino di San Pietro, Miss Portamento, Miss Bikini. La prima classificata vincerà una collana offerta da Creazioni Matilde, gioielli fatti a mano, mentre per le 4 finaliste ci sarà la possibilità di sfilare per alcuni dei brand moda di livello nazionale.

L’inizitiva vede la partecipazione della cantante lirica Remina Baldolini, che ha collaborato con Amedeo Minghi, ed è docente di musica presso “L’Aida” di Roma.

Ma ricco è l’elenco degli ospiti – tutti eccellenze e professionisti del territorio – che si esibiranno sul palco della Marina: la scuola di danza “Planet Dance” di Francesca Feoli, il gruppo vocale “Kyithos”, la cantante Arianna Lavacchielli che ha vinto tantissimi premi in tutta Italia con i suoi brani. E ancora Ester Maria Grienti, selezionata al “Festival Mogol Battisti”, svoltosi a Paestum di recente. Poi il “Balletto di Civitavecchia asd” di Caterina Lunati.

A curare le acconciature delle partecipanti saranno Mary e Alessandra “Arte, stile, moda” corso Marconi, al make up penserà Stella Foti.