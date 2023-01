Ciccone dona un QR code a Ladispoli: c'è la mappa virtuale dei murales • Terzo Binario News

“A suggellare questo lungo percorso ed impegno civico nella riqualificazione e decoro urbano, oggi pomeriggio, in commissione cultura, grazie all’assessora Frappa, ho presentato un ulteriore dono per la città di Ladispoli: un QRcode, patrocinato dal comune, che vi condurrà ad una mappa virtuale di tutti i murales e le opere d’arte realizzate sul territorio.

Questo ulteriore step del progetto #coloriamolanostracittà si configura come un’offerta culturale per un percorso turistico cittadino da visitare in bicicletta”.

Donato Ciccone