Chiusura del progetto eTwinning alla scuola Vignacce di Santa Marinella • Terzo Binario News

Grandi emozioni per l’evento finale del progeto eTwinning Seeds of Justice, che ha

coinvolto quasi un centinaio di bambini nei giardini della scuola dell’infanzia Vignacce il 6 Giugno. I piccoli alunni si sono esibiti con i loro compagni più grandi in trasferta dalla scuola primaria Cesare Laurenti di Civitavecchia.

All’esibizione canora, con body percussion e lingua dei segni, è seguita una performance motoria (il percorso della solidarietà) che ha coinvolto i bambini di 5 anni di Vignacce e i bambini della IIIB. Poi consegna dei diplomi e visione della mostra. L’atività europea della scuola Vignacce ha valso all’istituto della Dirigente Ceccarelli la prestigiosa etichetta di eTwinning School: solo 300 scuole su tuto il territorio nazionale possono vantare lo stesso riconoscimento.

All’evento ha partecipato la Dirigente dell’IC Piazzale della Gioventù Velia Ceccarelli, la Vicesindaca Roberta Gaetani ed il Presidente dell’associazione Stella Polare, Maurizio Poleggi, che ha ricevuto la brochure prodota dall’attività di servizio-apprendimento degli alunni di Vignacce.

I protagonisti: sezioni A,B, C, D scuola infanzia Vignacce e IIIB Cesare Laurenti.