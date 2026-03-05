Chicca, Nerina, Proscilla ed Eden: quattro cagnoline che si meritano di trovare amore • Terzo Binario News

CHICCA bellissima cagnolona di taglia medio/grande nata 12.2.2025 molto affettuosa, guardiana del suo territorio. Foto grande.

Poi c’è NERINA dolcissima cagnolina nata 1.2.2024 di taglia piccola con mantello nero, buona e socievole con tutti. NERINA é stata accalappiata a Gambolò Pv il 22.2.2026.

E PRISCILLA dolcissima cagnolina di taglia media nata 1.7.2025 buona e affettuosa con tutti

CHICCA PRISCILLA e NERINA Sono ADOTTABILi ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerle previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

Eden, la bellezza che ti ferma il respiro.

Oggi abbiamo conosciuto Eden per la prima volta. È arrivata da un altro canile e, appena l’abbiamo vista, ci siamo fermati. Ci siamo guardati negli occhi, e in quel momento qualcosa si è mosso dentro.

Perché Eden ha uno sguardo che non si dimentica: profondo, magnetico, pieno di vita e di domande. È una cagnolina di taglia media, il suo mantello è un piccolo miracolo di morbidezza, il colore del miele e dell’autunno. Sembra un mix pastore, sì, ma non importa: lei è semplicemente unica.

Eden è giovane, intorno ai quattro anni, e ha un carattere dolce e aperto. Va d’accordo con gli altri cani , maschi e femmine, ma non ama i gatti.

Con le persone, invece, ha subito quella delicatezza di chi nonostante tutto crede ancora nella gentilezza. E noi, davanti a lei, non possiamo fare altro che sperare.

Sperare che qualcuno là fuori la veda davvero. Che si fermi un attimo come ci siamo fermati noi, e dica: “ECCOLA! È LEI!!” microchippata, vaccinata e sterilizzata cerca casa in tutto il centro nord con iter pre e post affido. Barbara 334 3060893

Se non puoi adottare condividi finché non trova casa, sei la sua unica opportunit