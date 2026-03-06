La Fidapa BPW Civitavecchia invita al convegno "Les Grandes Dames Quando il talento delle Donne diventa impresa" • Terzo Binario News

Martedì alle 17.30 all’Hotel San Giorgio. Sarà proiettato uno stralcio del film “Madame Cliquot”

La sezione Fidapa BPW Italy di Civitavecchia, presieduta da Paola Rita Stella, il 10 marzo, alle ore 17,30, presso l’hotel San Giorgio, organizza il convegno Les Grandes Dames. Quando il talento delle Donne diventa impresa.

Sarà presente all’evento la Vicepresidente del Distretto Centro Maria Cristina Salvini. La Presidente Paola Rita Stella spiega: “Abbiamo organizzato questo convegno per ricordare la Giornata Internazionale della Donna e vogliamo sottolineare il talento delle donne che indica la valorizzazione delle competenze, capacità e attitudini uniche femminili, spesso non riconosciute per promuovere la parità di genere.”

Il Convegno, curato dalla Vicepresidente della sezione Gabriella Sarracco, responsabile del Tema Nazionale FIDAPA 2025/2027 “La potenzialità delle donne nel Terzo Millennio: Imprenditoria, Tecnologia e Comunicazione”, prevede, tra l’altro, la proiezione di uno stralcio del film “Madame Clicquot” (foto) curato dalla segretaria Rosella Iacomelli.

Tra le relatrici due membri dell’Associazione Nazionale le Donne del Vino: Maria Cristina Ciaffi, socia della sezione Fidapa di Civitavecchia e Tesoriera della Fidapa – Distretto Centro, e Marina Perinelli, proprietaria con la sua famiglia del Casale della Ioria, un’azienda agricola di Acuto (prov. di Frosinone), che coltiva e produce vini da vitigni autoctoni.

Al termine dell’evento ci sarà una degustazione a cura di Marina Perinelli.