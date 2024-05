“Chi sei veramente” di Francesca Reboa alla biblioteca Impastato di Ladispoli • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che presso la Biblioteca giovedì 23 maggio alle ore 16:15 è in programma la presentazione del libro “Chi sei veramente” di Francesca Reboa.

Nell’opera, edita da Pathos Edizione, l’autrice ci trasporta in una cittadina di provincia, dove si svolge, apparentemente, una semplice storia d’amore tra due giovani ragazzi. Pagina dopo pagina si sviluppa una trama complessa in cui i personaggi principali sono stravolti dall’irrompere del passato dei loro genitori: verranno catapultati un mondo fatto di omissioni e bugie, in cui nessuno è chi dice o chi sa di essere, fin quando non riuscirà a scoprire chi è veramente.

Durante la presentazione potrete ascoltare la lettura di alcune parti del libro da parte di tre abili lettrici della Biblioteca: Emma Cicerone, Patrizia Porpora ed Antonella Di Pierro.

Modererà l’evento la professoressa Giovanna Caratelli e le letture saranno accompagnate da brani musicali offerti dagli alunni della scuola di musica “IEEM RiEvoluzione Musicale” di Ladispoli.

La presentazione si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca; sarà presente l’autrice che si intratterrà per un dibattito con il pubblico e il firmacopie.

La partecipazione è libera e gratuita.