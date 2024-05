Verso la conclusione gli Ecolaboratori di Scuolambiente per alunni di Ladispoli e Cerveteri • Terzo Binario News

In dirittura di arrivo i progetti di Scuolambiente dedicati ai bambini della scuola per l’infanzia e della scuola primaria degli Istituti Comprensivi Giovanni Cena e Salvo D’acquisto Cerveteri, Marina di Cerveteri e Don Milani Valcanneto, Corrado Melone, Ilaria Alpi e Caravaggio di Ladispoli.

Gli Ecolaboratori di Scuolambiente hanno anche quest’anno avuto un riscontro più che positivo. “I progetti dedicati ai piccoli ambientalisti sono stati coordinati dalla volontaria Rosaria in collaborazione con tutte le volontarie Elena, Sara, Fiammetta, coadiuvare dalle nostre socie referenti di plesso Marzia e Zena” spiega la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri.

“Particolare successo hanno riscosso le letture animate tematiche condotte da Fiammetta, mentre il progetto dedicato agli animali, seguito da Elena, ha visto la preziosa collaborazione del Centro Unità Cinofila di Salvataggio e della Polisportiva La Rosa Bianca con il Centro Ippico, che ringraziamo di cuore”.

I laboratori in classe sono stati vere e proprie “officine” di creatività producendo elaborazioni finali originali e suggestive, come ad esempio gli alveari ricavati con materiale di riciclo o il concorso di idee per lo spaventapasseri, una gara fra bambini e una premiazione per tutti. “Alle insegnanti, si bambini con le loro famiglie va il nostro grazie per averci riconosciuto la loro fiducia. Un plauso particolare a Rosaria per l’organizzazione dei progetti nell’anno scolastico ed a tutte le care amiche volontarie che sempre dedicano il loro tempo con grande entusiasmo per la condivisione dei nostri percorsi” ha concluso la Presidente Cantieri