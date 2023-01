Cgil e Uil: "Sette lavoratori dei servizi integrati assunti, ora ne vanno sistemati altri venti" • Terzo Binario News

I sindacati: “Bene la mediazione della Asl Roma 4”

Le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil e Uiltrasporti insieme alle rispettive rsa esprimono soddisfazione per l’esito dell’incontro avuto il giorno 11 febbraio 2023 con l’Aziende Servizi Integrati e Sistemi Integrati, che ha permesso grazie anche alla collaborazione della Direzione Generale della ASL RM4 l’ aumento contrattuale per sette lavoratori operanti presso l’appalto degli ospedali di Civitavecchia e Bracciano con il ruolo di ausiliari ,già dal prossimo mese .

La vicenda andava avanti da anni con incontri tra le parti che finora erano risultati inconcludenti. Finalmente, per sette lavoratori storici è stato trovato l’ accordo per la trasformazione del contratto di assunzione da part time a full time, che permetterà per il prossimo futuro condizioni di vita più dignitose per costoro .

Le Organizzazioni Sindacali sono a sottolineare che ancora però nell’appalto sono presenti altri venti lavoratori con parametri contrattuali part time che vanno da 18 a 24 ore settimanali , lavoratori che nel periodo della pandemia covid 19 non si sono mai tirati indietro garantendo la loro presenza sul posto di lavoro ben oltre l’orario settimanale contrattuale.

Il sindacato si augura che anche per i lavoratori storici sia ausiliari che pulitori che ruotano nell’appalto con contratti part time vengano trovate soluzioni adeguate.