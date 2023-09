Lutto a Cerveteri, per la scomparsa di Lino Ruzzenenti, avvenuta oggi, giovedì 7 settembre presso l’Ospedale Agostino Gemelli di Roma. Aveva 86 anni.

Le esequie avranno luogo sabato 9 settembre alle ore 15:30 nella Chiesa di Cerenova, San Francesco d’Assisi.

Ruzzenenti era molto conosciuto in città per la sua attività imprenditoriale di tanti anni. Sono numerosi in queste ore i messaggi di cordoglio giunti sul web.