Centri di revisione, l’aumento delle tariffe ancora non c’è. Previte (CNA): “Siamo due volte penalizzati” - Terzo Binario News

“L’aumento delle tariffe ancora non c’è, in compenso hanno prorogato le

revisioni: come categoria siamo due volte penalizzati”. Pietro Previte,

portavoce dei centri di revisione della CNA di Viterbo e Civitavecchia,

commenta duramente le due notizie che riguardano il settore.

Questa è la situazione attuale. Le imprese aspettano da tre mesi che

diventi operativo il provvedimento approvato a fine 2020, nell’ultima Legge

di Bilancio, grazie al quale è stato disposto un adeguamento della tariffa di

9,95 euro per ogni controllo effettuato. Un ritocco atteso da 14 anni. Il

problema è che entro 30 giorni il Ministero dei Trasporti, di concerto con il

dicastero delle Finanze, avrebbe dovuto emanare il decreto attuativo.

Questo, a livello nazionale, ha comportato un mancato introito di oltre 38

milioni di euro dal mese di febbraio per gli oltre 9mila centri di controllo

privati.

“Già eravamo messi male prima – dice Previte – ma con l’aumento

qualcosa avremmo risolto. Invece, oltre a non avere ancora sbloccato

l’adeguamento, il governo ha anche prorogato le revisioni”. La proroga

prevede infatti un periodo di 10 mesi, da calcolare a partire dalla data di

scadenza, durante i quali si potrà comunque circolare con la revisione

scaduta. “Il piccolo vantaggio che avremmo potuto ottenere con l’aumento

e con le revisioni non c’è stato. Siamo due volte penalizzati”.

L’adeguamento delle tariffe sarebbe stata una boccata d’ossigeno per la

categoria. “Anche perché queste sono ferme da 14 anni. Immaginiamo la

stessa cosa in altri settori: qualsiasi lavoro o cosa da comprare con lo

stesso prezzo di 14 anni fa, è impensabile. La situazione è veramente

spiacevole – conclude Previte – e va sbloccata al più presto”.