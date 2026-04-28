Centauro travolto sull'Aurelia, arriva l'eliambulanza alla limonaia di Santa Marinella • Terzo Binario News

Soccorso dalla Misericordia, rimasto ferito anche l’anziano che guidava e che lo ha investito, nei pressi del ponte della Quartaccia

Forse una disattenzione o forse una manovra azzardata: fatto sta che martedì pomeriggio c’è stato un incidente molto grave sull’Aurelia all’altezza del ponte della Quartaccia.

Un’auto ha travolto una moto di passaggio guidata da un 27enne di Civitavecchia, feritosi gravemente.

sul poto, la Misericordia di Civitavecchia per stabilizzare il centauro, ma viste le condizioni è stata fatta atterrare l’eliambulanza che lo ha trasportato al Gemelli.

Soltanto che l’elisuperficie disponibile più vicina era… la limonaia. Il che evidenzia come la mancanza di una pista di atterraggio per gli elicotteri sia una mancanza per Santa Marinella.

A questo proposito, sottolinea il governatore della Misericordia Stefano Di Stefano: “Poter soccorrere tempestivamente un ferito può fare la differenza fra la vita e la morte. Ecco perché la Perla deve dotarsi di un posto che permetta agli elicotteri di atterrare in sicurezza di giorno e di notte”.