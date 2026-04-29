“Mondadori sotto la Quercia”: a Cerveteri super ospiti la content creator Giulia Bizzarri e Valentina Mastroianni • Terzo Binario News

Evento organizzato dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, appuntamenti fissati per venerdì 15 e sabato 16 maggio in Largo Almuneacar alle ore 18:00. L’Assessore Cennerilli: “Due pomeriggi con due donne coraggiose e tenaci”

Ai piedi della Quercia secolare, simbolo di ritrovo, di storia e di tradizione di Cerveteri, un doppio incontro letterario straordinario con la Mondadori Bookstore, organizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri. Venerdì 15 e sabato 16 maggio alle ore 18:00, ospiti Giulia Bizzarri, content creator e atleta di pattinaggio con oltre 2milioni di follower, e Valentina Mastroianni, mamma di tre figli la cui storia ha commosso oltre 400mila persone.

“Dopo il successo del Festival Letterario Etrusco e del Premio Strega all’interno della Necropoli della Banditaccia, con i grandi autori che nei tre giorni di rassegna si sono succeduti e presentati al pubblico, continuano gli appuntamenti letterari all’interno della nostra città – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – avremo ospiti due personalità estremamente conosciute: la prima è Giulia Bizzarri, un volto apprezzato soprattutto dal target più giovane che è solita raccontare attraverso i social, con spontaneità e semplicità, la sua crescita personale tra sport, studio e nuove esperienze. L’altra è Valentina Mastroianni, una mamma coraggiosa, che ci porterà una testimonianza di amore puro, di voglia di vivere, nonostante il grande dolore vissuto per la perdita del figlio Cesare, che ha perso la vista ad appena 18mesi a causa di una neurofibromatosi. Due pomeriggi in cui protagoniste saranno le Donne, con le loro storie, la loro tenacia, la loro voglia di emergere dalle difficoltà”.

“Ad Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti della Mondadori Bookstore di Cerveteri – conclude l’Assessore Cennerilli – rivolgo il mio ringraziamento per aver proposto questi due importanti momenti letterari, tra l’altro in una cornice di grande importanza come quella della Quercia di Largo Almunecar: tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.

Primo appuntamento di questa due giorni di libri, è con Giulia Bizzarri, content creator e atleta di pattinaggio, seguita da oltre 2 milioni di persone. Sui social racconta con spontaneità la sua crescita tra sport, studio e nuove esperienze. L’incontro all’ombra della Quercia di Largo Almunecar, sarà occasione per incontrare il pubblico, farsi conoscere meglio e per firmare le copie di “Ho scelto me”, di Electa edizioni, il racconto di un sogno di una giovane ragazza che diventa realtà, tra sacrifici, impegno e disciplina. Con lei, l’appuntamento è fissato per le ore 18:00 di venerdì 15 maggio. Accesso prioritario per chi acquista il libro direttamente presso la Mondadori Bookstore di Cerveteri.

Il giorno dopo, sempre alle ore 18:00, è il turno di Valentina Mastroianni, mamma di tre figli: Alessandro, Teresa e il piccolo Cesare, che ha perso la vista a 18 mesi a causa di una neurofibromatosi e del quale si è occupata di stargli vicino con un amore, un sentimento ed un’attenzione ancor maggiore fino a quando, qualche mese fa, Cesare è venuto a mancare. In questi anni, attraverso i suoi canali social Valentina ha raccontato la loro storia raggiungendo e facendo commuovere oltre 400.000 persone, e oggi, anche se Cesare non c’è più, vuole continuare a farlo, per custodire il suo ricordo, celebrare il suo coraggio e portare avanti il loro progetto aiutando altre famiglie. Valentina, è autrice di numerosi libri tra cui, “La storia di Cesare”, “E voleremo sopra la paura”, “E’ stata tutta vita” e “Sarò i tuoi occhi”. Introduce e modera l’incontro, Alice Lopedote, giornalista e autrice Tv.

“Un appuntamento che siamo onorati di poter accogliere come libreria – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore – due donne, con due storie diverse, con esperienze forti alle loro spalle, che hanno saputo dimostrare forza, coraggio e resistenza. Saranno due pomeriggi aperti a tutti: occasioni per lasciarsi coinvolgere in delle storie avvincenti ed emozionanti. Stiamo lavorando per allestire un ciclo di eventi letterari di grande interesse anche per il periodo estivo: come sempre, faremo del nostro meglio affinché tutti possiate considerare Mondadori a Cerveteri come un punto di riferimento per trascorrere momenti culturali piacevoli”.