Cavaliere ancora convinto dell'ospedale a Cerveteri e Ladispoli: "Da votare la mozione di Righini" - Terzo Binario News

“Con la prima settimana dopo Ferragosto riprende la vita normale, il clima vacanziero scema e le persone riprendono i loro ritmi abitudinari.

Dopo l’annuncio del finanziamento di un ospedale a Fiumicino, finanziato dalla Regione Lazio visto il superamento del commissariamento del settore sanitario, su tutti i media locali si era scatenata una polemica sulla richiesta formulata dai Comuni di Ladispoli e di Cerveteri di inserire il Distretto 2 della ASL RM4 nel piano sanitario regionale così da poter successivamente realizzare un ospedale nel nostro territorio.

Nei precedenti articoli vi avevo spiegato il completo adempimento formale da parte del Comune di Ladispoli, che non solo aveva approvato in Consiglio Comunale la mozione di Fratelli d’Italia, ma che nel mese luglio il Sindaco aveva spedita la delibera di Consiglio Comunale n.16 del 6.7.20 alla ASL RM4, Alla Regione Lazio e al Ministero della Salute, con relativa richiesta di provvedere ad inserire Ladispoli – Cerveteri nel piano sanitario ed avviare le pratiche per la costruzione di un ospedale di comunità.

Il Consigliere Comunale Maurizio Falconi di Cerveteri aveva fatto approvare al suo Consiglio Comunale analoga richiesta.

Tutti coloro che hanno scritto “cose inesatte” sull’impossibilità di realizzare l’ospedale a Ladispoli non hanno tenuto presente che la mozione dell’On. Giancarlo Righini di FdI non è stata ancora messa a votazione nel Consiglio Regionale del Lazio!

A settembre l’Assemblea regionale dovrà decidere se realizzare o meno l’ospedale nel Distretto 2 Ladispoli/Cerveteri. Gli amici del Pd locale, e della sinistra rappresentati in R.L., si dovranno impegnare a convincere i loro colleghi in Regione di votare a favore della mozione dell’On. Giancarlo Righini, perché così come hanno trovato i sei milioni di Euro per Fiumicino sicuramente troveranno i fondi per costruire un ospedale nel ns territorio, che servirebbe non solo a Ladispoli e Cerveteri ma anche tutti i paesi limitrofi!

Vi è un’altra notizia che fa sperare bene: l’On. Chiara Colosimo, Consigliere Regionale di FdI, nell’aprile c.a. ha sporto denuncia per gli undici milioni di Euro spesi dall’amministrazione di Zingaretti, per le mascherine anti SARS-COVID 19, mai consegnate ai cittadini del Lazio.

Quattro Procure stanno indagando sulla “presunta truffa a danno dell’Erario” e anche la Corte dei Conti ha aperto un’indagine contro Zingaretti.

Speriamo che questi undici milioni di Euro possono essere ripresi velocemente così si potrà finanziare l’ospedale nel Distretto 2 della ASL RM 4 (Ladispoli/Cerveteri). I Consiglieri comunali di sinistra che a Ladispoli e Cerveteri hanno votato a favore delle mozioni pro ospedale, sicuramente solleciteranno adeguatamente la Giunta Zingaretti a “recuperare” quei undici milioni di Euro così da costruire un bel ospedale a Ladispoli”.

Raffaele Cavaliere