"Riaprite la sala studio della biblioteca": flash mob davanti al Comune di Ladispoli - Terzo Binario News

Alla fine i ragazzi annunciano: “Aule disponibili dalla prossima settimana”

Studenti alla riscossa a Ladispoli. Nella mattinata di lunedì 24 agosto i giovani hanno organizzato un flash mob davanti a Palazzo Falcone e hanno richiesto la riapertura della sala studio della Biblioteca.

“Questa mattina alle ore 10.00 come Studenti di Ladispoli ci siamo mobilitati per un flash mob davanti alla sede del comune di Ladispoli per la riapertura della sala studio della Biblioteca Comunale per chiedere l’appuntamento che fino ad ora è stato ignorato nonostante la richiesta di uno stesso nelle settimane precedenti e il protocollo della nostra richiesta”.

Va ricordato che il 12 agosto i ragazzi – iscritti all’Università e non – avevano fatto sentire la propria voce: “Da sempre la ​biblioteca comunale​ “​Peppino Impastato​” rappresenta un ​fiore all’occhiello​ della nostra città. Già prima dell’emergenza Covid la biblioteca disponeva di un efficiente e ben strutturato sistema di registrazione dell’utilizzo degli spazi comuni. Inoltre per com’è strutturata all’interno, al livello di posti a sedere e banchi, a seguito di accertamenti, la biblioteca potrebbe prestarsi alla ripresa delle suddette attività, garantendo il mantenimento delle distanze, accompagnato, ovviamente dall’uso obbligatorio della mascherina e da strumenti di igienizzazione, eventualmente posti all’ingresso”.

L’assessore alla Cultura, Marco Milani, dal canto suo aveva risposto: “Rassicuro però i ragazzi che, passato Ferragosto, studieremo una formula che, magari in parte, permetterà la riapertura delle stanze di studio. Non appena i dipendenti di LazioCrea rientreranno fisicamente, la disponibilità delle sale tornerà totale”.

Oggi l’iniziativa davanti alla sede dell’Amministrazione cittadina. Cosa accadrà adesso? Un primo risultato c’è stato, come raccontato dagli stessi studenti: “Ce l’abbiamo fatta per davvero! Anche Ladispoli dalla prossima settimana avrà le sue aule studio disponibili. Nei prossimi giorni vi comunichiamo le modalità per poter accedere in sicurezza ai locali della biblioteca”.