Casa in fiamme, salvata una donna alle Molacce di Civitavecchia • Terzo Binario News

Incendio appartamento in via delle Molacce.

Alle ore 17.30 di questo pomeriggio, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati per le fiamme in un’abitazione

Giunti rapidamente sul posto con l’equipaggio della 17A i pompieri hanno dato via alle operazioni di spegnimento.

Durante le stesse, gli uomini della Bonifazi hanno salvano una donna rimasta in casa e affidandola alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.

La rapidità di esecuzione dell’intervento, impiegando tecniche di ventilazione ed estinzione delle fiamme, hanno fatto si che l’incendio non si propagasse all’intero edificio ed alle strutture adiacenti.