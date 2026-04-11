Pd Civitavecchia: "Carbone ed aree Enel, Enel smetta di scaricare sui territori" • Terzo Binario News

“Il Partito Democratico di Civitavecchia accoglie con particolare apprezzamento, l’approvazione unanime in Giunta della delibera che avvia la mappatura delle aree industriali dismesse o sottoutilizzate, a partire dal comparto Enel.

Si tratta di un atto necessario, che rimette ordine e costruisce le basi per una strategia di sviluppo: conoscere proprietà, stato ambientale e potenzialità di queste aree significa iniziare a restituire una prospettiva alla città.

Ma mentre il territorio prova a costruire il futuro, il Governo lo tiene fermo.

Sul phase-out dal carbone continua a rinviare, senza indicare tempi, risorse e alternative occupazionali. Non è prudenza: è una scelta politica che produce incertezza e la scarica sui lavoratori e sulle comunità.

A questo si aggiunge un elemento che non può più passare sotto traccia: il silenzio della destra cittadina e dei parlamentari del territorio sulla necessità di garantire tempi certi e prospettive concrete sta diventando assordante. In una fase così delicata, non prendere posizione significa accettare l’incertezza.

A Civitavecchia questo si traduce in una realtà molto concreta: famiglie e lavoratori sospesi, imprese che non investono. Una città bloccata, in cui il passato non si chiude e il futuro non riesce a iniziare.

Si stanno sacrificando proprio i temi che dovrebbero essere centrali: il lavoro, la dignità delle persone, la possibilità per un territorio di costruire una nuova economia. Senza una transizione guidata, non c’è tutela: c’è solo abbandono.

Per questo serve una scelta netta: tempi certi per il phase-out, investimenti reali e un piano industriale che garantisca occupazione, riconversione e sviluppo.

Il Partito Democratico sarà in prima linea per costruire una posizione larga, inclusiva e determinata, capace di rappresentare e difendere il futuro della città.

Perché senza scelte non c’è transizione.

E senza lavoro non c’è futuro.

Partito Democratico – Civitavecchia