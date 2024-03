Califano: "Sul tema erosione da Baccini e Regione Lazio ci aspettiamo molto di più" • Terzo Binario News

“Ci aspettavamo dal sindaco Baccini grandi soluzioni definitive all’annoso problema dell’erosione sulle spiagge del nostro litorale, come più volte da lui annunciato, anche in campagna elettorale, e invece dopo un anno la montagna ha partorito un topolino.

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione balneare e di fronte alla disastrosa situazione per gli stabilimenti di Focene nord e Fregene sud (senza considerare i problemi anche di Fiumicino), il sindaco annuncia in Consiglio comunale che incontrerà la Regione (non si sa quando) ma che nel frattempo si provvederà alla solita situazione tampone di spostare massi lì dove ci sono i maggiori problemi. Ci sembra decisamente poco da chi, quando era all’opposizione, invocava una soluzione definitiva al problema, criticando anzi i tanti interventi posti in essere dalla precedente Amministrazione.

Ci auguriamo piuttosto che i suoi stretti rapporti con la Giunta regionale servano a mettere sul tavolo interventi strutturali seri e non soluzioni dell’ultimo momento”.

Lo dichiara la segretaria del Partito democratico di Fiumicino e consigliera regionale Michela Califano.