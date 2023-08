Caere Camp, la novità di Campo di Mare dove sorseggiare caffè, bere centrifughe e rilassarsi fisicamente • Terzo Binario News

A Campo di Mare quest’anno c’è un bel chiosco fronte mare gestito da una giovane imprenditrice, Nicole Sannino, che ha voluto diversificare l’offerta ai tanti turisti e clienti che popolano le spiagge di questo tratto di litorale, con uno spazio dove si può fare colazione e bere un aperitivo a fine giornata man anche sedersi su comodi cuscini, sparsi sul tappeto, far giocare, i propri figli con giocattoli messi a disposizione puliti e sicuri e non ultimo svolgere attività fisica con esercizi un po’ alternativi ma sempre centrati sul benessere della persona.

Dunque non il classico ritrovo “caciarone” e confusionario, tipico dell’estate, ma un angolo dove riprendere fiato, ammirando l’orizzonte e abbandonarsi al ritmo suadente di una musica non convenzionale e in linea con la voglia, sempre presente, di rilassarsi.

Se dunque amate l’originalità e la tranquillità il chiosco Caere Camp sul Lungomare dei Navigatori Etruschi (tra gli stabilimenti Six e Ocean Surf) è quello che fa per voi. Dalle 8 del mattino fino al tramonto quindi si potranno consumare oltre alle colazioni, frullati e centrifughe, macedonie, pranzi freschi e sfiziosi, aperitivi con la bellissima vista mare.

Ecco gli appuntamenti con il percorso benessere di questa settimana. Martedì 1° agosto ore 19,00 Yoga class; mercoledì 2 agosto ore 18,30 bagno armonico con campane tibetane Gong; venerdì 4 ore 8,30 Pilates; sabato 5 agosto ore 9,00 rilassamento muscolare ai “5 tibetani”.

È necessaria la prenotazione per ciascuna pratica.

Per qualsiasi informazione numero whatsapp 3288727124.