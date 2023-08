Borse di studio a Ladispoli, domande prorogate al 31 agosto • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che la Regione Lazio ha prorogato al 31 agosto 2023 le richieste per accedere al contributo per il “Fondo unico di Borse di Studio per l’anno scolastico 2022/2023” in favore degli studenti residenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statale o paritaria, o i primi tre anni di un percorso triennale.

Per accedere alla borsa di studio sono necessari:

Residenza nel Comune di Ladispoli

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.748,78;

Frequenza nell’anno scolastico 2022/2023, presso le scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie o i primi tra anni di un percorso triennale.

La domanda di partecipazione:

• dovrà essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione Lazio e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli;

• dovrà essere compilata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dallo studente stesso se maggiorenne;

• dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31 agosto 2023 al seguente indirizzo: Comune di Ladispoli – Ufficio Pubblica Istruzione- Piazza Falcone, 1, 00055 Ladispoli, esclusivamente per Pec all’indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it o a mano al Protocollo generale dell’Ente.

Per avviso e moduli di domanda

https://www.comunediladispoli.it/borse-di-studio-le-domande-entro-il-15-luglio-2023/notizia