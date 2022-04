"Buona Pasqua a Cerveteri e Ladispoli, ma occhio alle trappole elettorali" - Terzo Binario News

“Voglio augurare una buona Pasqua e Pasquetta a tutti i cittadini di Ladispoli e di Cerveteri in particolare ma anche a tutti i cittadini del mondo, buona Pasqua!!

Serena e in famiglia, ma dopo le giornate liete ricordatevi che prossimamente ci saranno le elezioni comunali, non sentite ciò che dicono per convincervi .

Gente che per 5 anni non si è né vista e né sentita ma oggi bla bla bla, gente che critica. Nessuno possiede la bacchetta magica! Si fa quel che si può per il proprio paese e la propria gente.

Invito tutti i cittadini alla riflessione. Buona Pasqua a tutti.

Firmato, un ladispolano”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.