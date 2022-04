La didattica ai tempi della pandemia: venerdì 22 aprile Marco Mellace presenta il suo nuovo libro - Terzo Binario News

Per Marco Mellace, nella vita insegnante di sostegno presso l’Iss Luca Paciolo di Bracciano, conosciuto in tutto il mondo con il soprannome di “Flipped Prof” per le sue attività multimediali destinate a scopi didattici e formativi, gli appuntamenti di cultura non si sono esauriti con la presentazione del libro “Divina Commedia – Riassunto completo di Flipped Prof”, avvenuta lo scorso venerdì 18 febbraio 2022 su piattaforma Zoom e live Facebook dal profilo Marco Di Marzio.

Venerdì 22 aprile 2022, ore 17:00, è in calendario un nuovo appuntamento per stare insieme, con le stesse modalità di collegamento del precedente (diretta Zoom e live Facebook dal profilo Marco Di Marzio).

Infatti, attraverso un evento promosso da Associazione Culturale Progetti, sarà presentato il libro, prodotto dalla Casa Editrice Discendo Agitur, dal titolo “Flipped Prof – Storia di passione e di condivisione – La didattica ai tempi della pandemia”, un focus biografico sul lavoro multidisciplinare portato avanti da Marco Mellace durante il primo lockdown.

Modera: Noemi Calabrese, Digital Editor. Interverranno: Marco Mellace, Autore; Il sottoscritto, in qualità di Autore delle Conclusioni; Enrico Ciampi, Editore Discendo Agitur; Susanna Scalzi, Conduttrice RTL 102.5; Gianluca Facente, Scrittore; Francesco Galluccio, Archeologo; Alfredo Tagliavia, Docente. Nel ringraziarli per l’organizzazione saranno inoltre presenti Silvia Marongiu, Esperta di comunicazione, e Giacomo Maria De Vito, giovane neolaureato.

Spazio inoltre alle domane e considerazioni dei presenti alla riunione Zoom e di coloro collegati alla diretta social.

“Il 6 settembre 2017 nasceva su YouTube il canale didattico Flipped Prof – afferma Marco Mellace -, una piattaforma nella quale veniva contemporaneamente incentivata la Flipped Classroom e supportata l’attività didattica all’interno della mia sede professionale. Quasi 5 anni dopo, canale è arrivato ad essere consultato da centinaia di migliaia di persone da ogni parte del mondo. Ovviamente un risultato che non avrei mai creduto di raggiungere. Sono felice dei risultati prodotti da quest’attività, perché ciò rappresenta un aiuto alla didattica tradizionale e a quella digitale, che spazia dalle ricostruzioni in 3D, effettuate con software informatici avanzati unite con classici approcci indotti dalla creatività che ognuno di noi può avere. Questo lavoro è stato di sostegno a tante persone ed ha contribuito a creare molti video formativi, divenuti oggi tra i più seguiti sul web come quello sull’Iliade, l’Eneide, Napoleone Bonaparte, l’Inferno di Dante e la Divina Commedia. Un impegno che spero possa inoltre rappresentare un incentivo di fiducia a tutti coloro che vogliano raggiungere importanti traguardi nella vita”.