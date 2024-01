Branco di cinghiali a Campo di Mare • Terzo Binario News

Disturbati dalle vetture e dai rumori, possono essere pericolosi per gli automobilisti

(foto di Fabio Picchioni) – Cinghiali avvistati poco fa a Campo di Mare.

Un branco di sei animali, probabilmente proveniente dal bosco lì vicino, è andato a caccia di cibo. Non una grossa novità ma in un orario dove ancora ci sono auto in giro.

E infatti molti passanti li hanno visti ma gli ungulati vengono disturbati dalle luci delle vetture e dalle urla delle persone.

Mettendosi paura possono essere pericolosi per gli automobilisti stessi.