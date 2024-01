Bivacchi in piazza Vittorio, Roma Capitale allontana tre persone • Terzo Binario News

Erano distesi in terra, con tanto di cartoni, circondati da rifiuti di ogni genere, i 3 cittadini di nazionalità indiana fermati ieri sera a Piazza Vittorio, in prossimità di Via Buonarroti, dalle pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale.

I tre, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, trovandosi sul marciapiede impedivano il passaggio delle persone. La loro presenza era stata segnalata anche da alcuni residenti della zona alla Centrale Operativa della Polizia Locale.

Non avendo al loro seguito documenti di riconoscimento, sono stati fermati dagli agenti e condotti al centro di fotosegnalamento, per le verifiche sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale e sottoposti a ordine di allontanamento. Uno di loro è risultato avere anche precedenti penali per lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

I controlli a contrasto del degrado urbano proseguiranno nei prossimi giorni. Solo nell’ultima settimana sono stati 4 gli interventi del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale a Piazza Vittorio su fenomeni legati al bivacco, anche grazie alla collaborazione di personale Ama.