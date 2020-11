Bracciano: partono i lavori al Palazzetto dello sport - Terzo Binario News

Partono lunedì i lavori di messa in sicurezza del Palazzetto dello sport, in via delle Palme, a Bracciano.

Una struttura chiusa perché priva dell’agibilità dei vigili del fuoco: “Lunedì iniziamo – i lavori – ha dichiarato il sindaco Armando Tondinelli – per la messa a norma della struttura sportiva. In brevissimo tempo consegneremo un bene alla cittadinanza rendendolo fruibile per la collettività. Il palazzetto è un altro locale pubblico, dopo il teatro e giardino del Lago, che potrà diventare un centro di aggregazione sociale grazie a numerose attività sportive che si potranno svolgere all’interno”.

“L’utilizzo – ha terminato il primo cittadino – non po’ prescindere dalla sicurezza. Il nostro operato, continua la sua mission di percorso di legalità”.