Raggi in visita all'ex Forlanini: "Deve riaprire per accogliere pazienti Covid" - Terzo Binario News

“Sono stata all’ex Ospedale Forlanini di Roma insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana: Salvatore D’Antonio pneumologo e Presidente dell’Associazione Italiana Pazienti Bpco Onlus, Giovanni Puglisi pneumologo ed ex primario al Forlanini, Massimo Martelli chirurgo ed ex primario al Forlanini, Stefano Barone infermiere e segretario provinciale Nursind Roma, il sindacato degli infermieri. Si tratta di una struttura che può e deve riaprire per accogliere a breve pazienti Covid”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Vederla in questo stato di abbandono ha rappresentato un pugno allo stomaco – ha raccontato – un polo di eccellenza mondiale, oggi ostaggio dell’incuria e vittima dello smantellamento della sanità pubblica. Molte parti possono essere sistemate davvero in poche settimane per poi venire destinate all’accoglienza di pazienti Covid a media e bassa intensità. Un intervento che, nell’immediato, contribuirebbe fortemente a decongestionare i nostri ospedali, oggi sottoposti a una pressione enorme”.

“Nel medio periodo, tramite una progettualità che coinvolga i principali attori della sanità pubblica, è possibile riattivare un ospedale per tantissimi cittadini – ha terminato – per questo invito tutti a fare il massimo per poter riaprire almeno una parte della struttura. Non è il momento delle polemiche. Collaboriamo tutti insieme per rafforzare la sanità pubblica, a beneficio dei cittadini”.