Botte da orbi in piazza: maxi rissa per problemi di vicinato, sequestrato un coltello • Terzo Binario News

Gli amici si scelgono, i parenti no. E nemmeno i dirimpettai di casa. Proprio per questioni di vicinato è scattata una maxi rissa l’altra notte a Marino, in piazza Europa. Alla fine sono stati sei gli arrestati: tre italiani e tre egiziani. Sul posto i carabinieri della Stazione di Castel Gandolfo. Una persona ha riportato una ferita da arma da taglio alla mano. Sul posto è stato sequestrato un coltello da cucina.

Il parapiglia è iniziato in piazza. Dopodiché si è spostato nei pressi dell’abitazione degli egiziani. Tutti sono stati medicati in ospedale. Due quelli che hanno riportato una prognosi di 20 giorni.