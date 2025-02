Bonus per il pagamento degli affitti, aperto il bando a Cerveteri • Terzo Binario News

C’è tempo per presentare la domanda fino alle ore 12:00 di lunedì 31 marzo. Modalità di presentazione esclusivamente in via telematica: assistenza alla compilazione, sarà fornita dal servizio del “facilitatore digitale” disponibile presso la Biblioteca comunale

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti rende noto che sul sito istituzionale dell’Ente è disponibile l’avviso pubblico l’avviso pubblico per la concessione di contributi integrativo per il pagamento dei canoni di affitto degli immobili relativamente l’annualità 2024.

Sarà possibile fare domanda a partire da lunedì 17 febbraio e sono ammessi al contributo gli utenti che siano in possesso di cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, o nel caso di cittadini extra UE, con permesso o carta di soggiorno in corso di validità, che abbiano la residenza o siano locatari di un immobile all’interno del Comune di Cerveteri, con un contratto regolarmente registrato, di non aver ottenuto contributi analoghi da altri Enti e che abbiano un Isee del proprio nucleo familiare non superiore a 14mila euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 di lunedì 31 marzo 2025.

La domanda andrà presentata esclusivamente in via telematica: i richiedenti pertanto, dovranno essere necessariamente in possesso di Spid o Carta di Identità Elettronica. Per assistenza alla compilazione della domanda sarà possibile recarsi, muniti di SPID o CIE, presso il “facilitatore digitale” a disposizione presso la Biblioteca Comunale sita al piano terra del Granarone nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:30.

Alla domanda deve essere allegato documento di identità in corso di validità;

permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità per gli inquilini cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente per il quale è richiesto il contributo, ISEE ordinario in corso di validità, copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2024 e codice IBAN intestato al richiedente ed afferente a conto corrente bancario o postale.

“Si tratta di un’opportunità importante per le famiglie in difficoltà e che, a causa di difficoltà economiche, stanno faticando nel pagare il canone d’affitto mensile di casa – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con il personale dell’Ufficio Servizi Sociali, che ringrazio per il lavoro che sempre svolge, l’Ente è a disposizione per garantire ogni forma di informazione e assistenza in merito. Allo stesso tempo, ricordo a tutti i cittadini che riscontrassero problematiche nel compilare la domanda, che all’interno della nostra Biblioteca comunale è a disposizione il servizio del facilitatore digitale: troverete un funzionario, Riccardo Crescenzi, che vi seguirà passo dopo passo nella corretta compilazione della domanda. Invito tutte le famiglie dunque, a scaricare l’avviso pubblico disponibile sul sito e a presentare domanda”.

La modulistica completa e tutte le informazioni, sono disponibili al link:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/contributo-canone-di-locazione-anno-2024-le-domande-entro-le-1200-del-31-marzo-2025