Tre topi d'appartamento beccati dalla Polizia a San Giovanni • Terzo Binario News

Sono due ventenni e un cinquantenne i tre topi di appartamento finiti in manette dopo l’intervento degli agenti del Commissariato Appio.

Mentre il cinquantenne è rimasto lungo la via a fare da ‘palo’, gli altri due componenti, dimostrandosi provetti ‘climbers’, si sono arrampicati sfruttando i tubi del gas che corrono lungo la parete perimetrale dell’immobile condominiale, per poi forzare una porta finestra di un appartamento del quinto piano e farvi accesso.

Dopo aver messo a segno il colpo, sottraendo orologi di valore ed altri effetti personali dei proprietari di casa, i due giovani ladri, per allontanarsi, preferendole alle più tradizionali scale condominiali, hanno di nuovo optato per le stesse tubature, calandosi fino alla strada, dove si sono poi ricongiunti con il cinquantenne.

Il piano, ben architettato, è stato mandato in fumo tuttavia dagli agenti della Polizia di Stato che erano appostati nelle immediate vicinanze e che sono riusciti, in sicurezza, a bloccare i tre una volta ricompattatisi ed intenti a raggiungere poi l’autovettura parcheggiata poco distante.

L’arresto si inserisce nella cornice di mirati controlli che gli agenti del Commissariato di zona pongono in essere sistematicamente per la prevenzione dei furti in appartamento.

Nel dettaglio, la presenza dei tre non era sfuggita all’occhio attento dei poliziotti impegnati nel controllo del territorio, che, già da alcune ore prima dei fatti, avevano notato gli arrestati aggirarsi con sospetto per le vie del quartiere.

L’attività di pedinamento posta in essere nelle ore successive ha consentito di monitorare con estrema discrezione i movimenti del gruppo, fino poi all’intervento che ha messo fine alle progettualità criminose, con la restituzione della refurtiva agli aventi diritto.

Ad orientare le mire furtive dei tre arrestati, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato durante i pedinamenti, erano le impalcature installate presso edifici condominiali in ristrutturazione, che, anche per la tecnica utilizzata per allontanarsi dall’appartamento vittima di furto, rappresentavano uno strumento facilitatore per l’accesso agli obiettivi individuati.

Per completezza si rappresenta che l’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e che le evidenze informative ed investigative descritte attengono alla fase processuale delle indagini preliminari; pertanto, gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza passata in giudicato.