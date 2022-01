Biodigestore: i no di Pd Tolfa, UniAgraria Allumiere e Fare Verde Civitavecchia - Terzo Binario News

“A seguito della appena terminata conferenza dei servizi per il biodigestore in zona industriale, durante la quale Nonostante il parere negativo della Asl che ha messo per iscritto le criticità sanitarie del territorio, quello della Sovrintendenza, quello dei Comuni limitrofi e quello del Comune di Civitavecchia con il Sindaco che ha fatto ricorso al Regio Decreto è stato deciso che il biodigestore da 120000 tonnellate l’anno di rifiuti umidi, dopo un parere tecnico, forse si farà.

La politica è altro però, e auspichiamo che i nostri rappresentanti regionali sapranno darci voce.

Chiediamo una convocazione urgente del consiglio comunale per approvare un’altra volta un condiviso parere contrario a quanto stabilito oggi nella conferenza dei servizi.

Abbiamo già dato troppo in termini ambientali e di salute. Adesso basta!”

I consiglieri Sharon Carminelli Mario Curi Chiara riversi Marcello Chiavoni

“L’eventuale nascita di una stazione di riciclaggio per lo smaltimento dei rifiuti organici nel vicino Comune di Civitavecchia è un problema che interessa tutti.

Noi di Allumiere da sempre abbiamo sofferto i danni ambientali che derivano dai comuni limitrofi, in particolar modo Civitavecchia che spesso ha accettato silente gli eventi inquinanti per i quali ancora oggi ci lecchiamo le ferite.

Questo ennesimo rischio per la nostra salute non può e non deve passare, quindi anche noi dell’Università Agraria di Allumiere scendiamo in campo per stare vicini in primis all’Amministrazione di Civitavecchia, che ha annunciato battaglia, poi al nostro Sindaco Pasquini con il quale siamo in linea.

Il lavoro della nostra Università Agraria, ormai riconosciuto da tutti come di qualità, non si limita solo alla promozione di tutto ciò che è sano e vicino alla nostra terra, ma deve oggi più che mai essere anche di controllo per trasmettere alle generazioni future una qualità di vita che scellerate decisioni politiche rischiano di minare.

Anche l’Osservatorio ambientale mette in guardia dai rischi per la salute che un impianto di Biogas può portare, quindi noi dell’Università Agraria di Allumiere gridiamo a gran voce il nostro NO, con la certezza che il messaggio univoco di tutte le forze scese in campo arrivi in Regione Lazio per un cambio definitivo della decisione presa dalla conferenza dei servizi”.

Università Agraria di Allumiere – il Presidente Pietro Vernace

“Anche l’associazione ambientalista “Fare Verde Civitavecchia” è contro il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio, nell’ambito della conferenza dei servizi, riguardante il progetto di realizzazione di un Biodigestore che la Ambyenta Lazio vorrebbe realizzare a Civitavecchia in località Monna Felicita, nonostante i pareri negativi delle amministrazioni comunali di Civitavecchia e dei comuni limitrofi, della sovrintendenza, del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio e della ASL del territorio.

Da sottolineare, che è una decisione assolutamente ingiustificata e incomprensibile, che impatta in maniera negativa su un comprensorio già compromesso sotto l’aspetto ambientale e la costruzione dell’impianto, previsto per la trattazione di 120.000 tonnellate di rifiuti organici annui, è chiaramente superiore al fabbisogno del territorio.

Fare Verde Civitavecchia apprezza la determinazione del sindaco Tedesco nell’impugnare la decisione, rimarca l’ambiguo comportamento dell’amministrazione Zingaretti e dei suoi componenti nell’affrontare le problematiche ambientali del territorio che, a parole lo difendono e nella realtà fanno il contrario, partecipa a qualsiasi mobilitazione al fine di impedire questa prevaricazione”.

FARE VERDE Gruppo Locale di Civitavecchia