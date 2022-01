Malore in casa per una donna, salvata dai pompieri a Civitavecchia - Terzo Binario News

I Vigili del fuoco della caserma Bonifazi, questa notte alle ore 03.00, sono intervenuti per soccorso a persona in Civitavecchia.

Si sono recati in via Buonarroti all’altezza del civico 158 per prestare soccorso a una donna di nazionalità italiana che ha accusato un forte malore.

Giunti sul posto hanno fatto guadagnare l’ingresso al personale del 118 aprendo una finestra, con tecniche ben rodate e senza causare danni.

Grazie alla velocità d’intervento e alla professionalità del personale sanitario, si è riuscito a riportare la donna in sicurezza.