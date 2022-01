La Chegia a Rifondazione Comunista Sinistra Europea: "Racconto lacunoso sul consiglio di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“Leggo il lacunoso resoconto dell’ultimo consiglio comunale che “Rifondazione Comunista – Sinistra Europea” (4 parole proprio quanto gli iscritti) ha mandato ai media.

Innanzitutto non ho tentato di rispondere bensì ho risposto con conforto di articoli e regolamenti alle varie osservazioni fatte.

Cercherò di farlo ancora ma appare evidente che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

La campagna referendaria non viene affatto ridotta in quanto essa è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione e questi termini non sono stati interessati ad alcun emendamento.

La campagna avverrà in piena pandemia? Certamente, se il comitato avesse aspettato il termine dell’avvenimento pandemico per richiedere i referendum ciò non sarebbe avvenuto, ma certo non dipende da chi deve rispettare il regolamento.

Non ho detto che il Consigliere Casella fosse “chiacchierone” come falsamente virgolettate nel vs comunicato mentre non posso fare a meno di notare come abbiate taciuto la reazione violenta ed intimidatoria, direi fascista, del consigliere che ha sbattuto rumorosamente le mani sul banco e ha urlato sovrastando la mia voce durante il mio intervento, per non permettermi di smentire una sua errata affermazione.

Questo non vuole certo giustificare l’espressione fin troppo genuina e spontanea del Sindaco ma mi pare che si utilizzino doppi metri di giudizio.

Tra l’altro continuate a confondere fra Comune con un bilancio stabilmente riequilibrato come è ora il nostro, con un Comune che comunque ha una situazione sofferente dovuto all’enorme disastro finanziario ricevuto e alle mole di debiti che DOVRANNO essere pareggiati.

Valuterò anche io appena in disponibilità della registrazione ogni azione conseguente”.

Consigliera Maura Chegia