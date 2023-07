Bimba rischia di annegare a Santa Severa, si tuffa per salvarla: recuperati entrambi • Terzo Binario News

Un uomo si era lanciato in mare, soccorso della Guardia Costiera con tre mezzi navali e dal Nucleo Sommozzatori

Una bimba rischia di annegare per via del magre grosso, un uomo si tuffa per salvarla ma poi c’è bisogno della Guardia Costiera per recuperare entrambi.

Mattinata movimentata alla spiaggia del Castello di Santa Severa, dove a causa dell’onda da 1,5m, una piccola che faceva il bagno ha rischiato di annegare.

Un uomo si è tuffato per andarla a recuperare mentre si sono mossi gli assistenti ai bagnanti ed è stato chiamato il 1530: da Santa Marinella si è mossa la Locamare della Guardia Costiera mentre da Civitavecchia sono partiti due mezzi navali con il supporto del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella e dal 118 è stato fatto alzare un elisoccorso.

La piccola è stata tratta in salvo mentre si stanno valutando le condizioni dell’uomo.