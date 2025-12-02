Billy, solo e sfortunato aspetta chi lo salvi dal canile • Terzo Binario News

Billy e’ arrivato dalla strada in brutte condizioni, per poi finire in un box di canile.

E’ un cagnolino dolcissimo con un carattere buono e pacifico. Vorrebbe sempre giocare e dare baci, ma purtroppo i contatti che ha con le persone sono troppo pochi. I cani sono tanti e nei box entrano solo gli operatori del canile.

Siamo poco a poco riusciti con la loro collaborazione a farlo un minimo rimettere in sesto nei limiti del possibile e per lo meno ora il pelo è cresciuto e le ossa sono meno evidenti, ma il suo cuore è sempre triste.

In canile con tutti i cani con cui vive non sarà mai possibile per lui avere un minimo di attenzioni in più.

Billy ha un musetto dolcissimo che osserva e chiede affetto, e’ un cane senza troppe pretese e gli basta un niente e una minima attenzione per iniziare a scodinzolare.

E’ talmente buono che quelle poche volte in cui siamo riusciti a farlo portare fuori al guinzaglio lui si è buttato per terra e ha cercato coccole tutto il tempo.

Saltava dalla felicità.

Non gli interessava neanche degli abbai che lo circondavano talmente era felice di vedere anche se per pochi minuti un mondo senza grate.

Non sappiamo cos’abbia passato prima di finire in canile, ma quel che sappiamo e’ che la reclusione sta spegnendo poco a poco quel carattere allegro e solare.

E i suoi occhi stanno diventando sempre piu’ sofferenti e tristi. Billy e’ sicuramente un cane a cui basterebbe davvero poco per essere felice.

Un minimo di attenzioni in piu’ lo renderebbero un cane di casa fantastico con cui condividere mille avventure. Billy ha bisogno di tornare a vivere a colori invece di vedere di continuo una grata di fronte a lui. E queste foto sono la sua unica possibilita’.

Ha 2 anni e mezzo, è ancora giovane. Taglia media. E’ un cane pacifico e buono con tutti.

Si affida in tutta italia per una buona adozione, vaccinato e chippato.

Attualmente si trova in provincia di Palermo. Per adottarlo potete scrivere su whatsapp al:

3271841443 oppure via mail a: unacucciaperte@gmail.com