Marangio Comics, uno spettacolo disabilmente comico al Traiano di Civitavecchia • Terzo Binario News

A teatro il 3 dicembre alle 18.30. Ingresso libero

MARANGIO COMICS è uno spettacolo disabilmente comico scritto da Lello Marangio e Lino Barbieri che andrà in scena il 3 dicembre presso il Teatro Traiano di Civitavecchia ore 18,30 per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

Lo spettacolo voluto fortemente da Sindaco Marco Piendibene e dall’Assessore alle Politiche sociali Antonella Mucioni

Nasce dall’esigenza di parlare con leggerezza ed ironia della disabilità che poi è il marchio di fabbrica di Marangio, umorista, autore, scrittore ormai affermato in tutta Italia con 8 libri alle spalle, editi fra i quali 3 che parlano integralmente della disabilità ma ne parlano con ironia.

Lello Marangio è disabile anch’esso, si sposta in carrozzina ed è stato anche atleta paralimpico e per 15 anni gareggiando nelle piscine di tutta Italia attraversando anche per ben 2 volte a nuoto lo stretto di Messina.

Con Marangio che recita in carrozzina sul palco, un vero e proprio talento della comicità LINO BARBIERI artista a tutto tondo con una carriera lunghissima e straordinaria alle spalle con il quale Marangio ha creato una sintonia artistica che dura da più di 20 anni. Qui Lino Barbieri oltre ad essere attore è anche co-autore e regista.

Questo spettacolo è un inno all’inclusione e contro ogni tipo di emarginazione delle persone con disabilità; mentre Marangio si racconta attraverso la sua storia disabilmente comica e i suoi libri, con aneddoti esilaranti che stigmatizzano in maniera divertente tutte le problematiche inerenti all’handicap che lui da anni vive in prima persona, Lino con la sua eccezionale bravura, un vero e proprio affabulatore, recita monologhi di cabaret che fotografano il costume e l’attualità più pressante e poi imita, canta balla improvvisa col pubblico offrendo così uno spettacolo socialmente divertente.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.