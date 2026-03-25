Benessere a Tolfa, al Convento dei Cappuccini retreat di due giorni tra storia, natura e superfood • Terzo Binario News

Si terrà nel weekend del 18 e 19 aprile, importante la prenotazione

“Esistono luoghi dove il silenzio parla e il tempo si ferma per lasciarti respirare. Immagina di varcare la soglia di un antico convento del XVII secolo, tra mura secolari che invitano all’ascolto profondo, per un fine settimana dedicato interamente a te” così è presentato l’appuntamento firmato The Lotus X.

Un viaggio di due giorni – sabato e domenica 18 e 19 aprile – tra storia, nutrizione e natura, per staccare la spina e ricaricarsi con nuove energie. Questo l’obiettivo del retreat organizzato al Convento dei Cappuccini di Tolfa, il primo di una serie di eventi all’insegna del ben-Essere che caratterizzeranno la stagione 2026 della location storica, oggi bed&breakfast e spazio per eventi

Un programma che vedrà alternarsi

Respirazione consapevole

Detox Epatico & Vitalità: i partecipanti impareranno a sostenere il fegato (l’organo della stagione) con piante officinali e cibo consapevole e riceveranno un protocollo pratico per la loro routine quotidiana.

Alchimia in Cucina: i partecipanti prepareranno un superfood probiotico artigianale da portare a casa, per la salute del tuo microbiota.

Sblocco Energetico: si lavorerà sulle emozioni e sulle immagini “intrappolate” nel corpo, sciogliendo le tensioni per liberare nuova forza vitale

Bagno di Foresta: 2 ore tra camminata, pratica mindfulness e yoga nella faggeta di Allumiere per connettere il respiro al battito della terra

colazioni, pranzi e cena gourmet

letture e riflessioni

Con: Eleonora Bombardi (nutrizionista e chef), Cinzia Romoli (esperta di biorisonanza e meditazione) e Barbara Loffari (psicologa, istruttrice Mindfulness esperta in Forest Bathing).

Posti limitati per preservare l’armonia del gruppo. Sono possibili anche partecipazioni senza alloggio la sera, Per informazioni contattare 3293899735