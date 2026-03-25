Il Tolfa espugna Alatri: è in finale di Coppa Italia Promozione • Terzo Binario News

A segno Manuel Vittorini nella ripresa; per l’epilogo c’è la Lvpa Frascati che ha superato il Ladispoli

Il Tolfa rompe l’incantesimo e vola in finale di Coppa Italia.

Dopo due tentativi falliti, al terzo arriva la gara in cui c’è la Coppa Italia Promozione in palio e sarà contro la Lvpa Frascati, che ha battuto il Ladispoli.

Ad Alatri i biancorossi hanno battuto i padroni di casa 1-0 grazie alla rete messa a segno da Manuel Vittorini al 12′ della ripresa. All’andata, la gara dello Scoponi era finita 2-1 in favore dei collinari.