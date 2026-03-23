Il Tolfa pronto ad andare ad Alatri • Terzo Binario News

Iniziata la settimana decisiva per la stagione del Tolfa. Domani alle 15 i collinari saranno di scena ad Alatri per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Promozione, ripartendo dal 2-1 maturato allo Scoponi.

In caso di pareggio passerebbero il turno i biancorossi ma c’è anche la possibilità dei supplementari.

Insomma, c’è da preparare al meglio una sfida che potrebbe portare a un risultato storico.

Domenica intanto c’è stata una buona prestazione con il 3-1 rifilato (sempre alla Pacifica) all’Atletico Capranica. Partita che ha soddisfatto mister Emiliano Cafarelli: «Gara buona la nostra, soprattutto nel primo tempo. Siamo partiti bene, controllando il gioco e mettendo in pratica quanto preparato. Sono molto soddisfatto di quanto visto specie in attacco visto che abbiamo trovato un bel gol e creato diverse occasioni. Potevamo segnare ancora, ma la squadra ha prodotto tanto. Nella ripresa, a seguito di alcune sostituzioni, siamo calati leggermente di intensità perché volevo far rifiatare qualche giocatore. Il Capranica ha segnato su una situazione estemporanea e la partita si è riaperta il che alzato la tensione verso la fine. Peccato perché la stavamo controllando ma resta una vittoria importante in prospettiva Anagni». Aggiunge il direttore sportivo tolfetano Marcello Smacchia: «Contro l’undici cimino è stata una gran bella partita, con entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto. Ottima prestazione dei nostri per tutti i 90 minuti, con la squadra concentrata, determinata e lucida, capace di far crescere l’autostima in vista della semifinale di ritorno ad Alatri, dove ci si giocherà l’intera stagione». Per quanto riguarda la scelta degli uomini è ancora presto, essendoci l’allenamento odierno che può indurre a scegliere un giocatore piuttosto che un altro. Difficile però pensare che possa essere molto diversa da quella di domenica, visto che questo blocco sta avendo una certa continuità di risultati.

Sul fronte Santa Marinella, la sconfitta interna arrivata per mano dell’Olimpus e che ha escluso i rossoblù dalla corsa al terzo posto ha lasciato strascichi come si evince dalle parole del mister Daniele Fracassa: «È arrivata la prima sconfitta stagionale allo stadio Fronti, di fronte ai nostri tifosi. Sconfitta giusta perché l’Olimpus Roma ha mostrato più carattere, più voglia e ha vinto con merito. Noi invece dobbiamo farci un esame di coscienza e cambiare atteggiamento immediatamente. Sono rimaste sei gare e vanno onorate nel miglior modo possibile. Cercheremo già da domenica prossima di cambiare marcia facendo punti alla Pisana, in casa dell’Urbetevere».