Battilocchio confermato per acclamazione coordinatore provinciale di Forza Italia per la federazione di Roma • Terzo Binario News

Alessandro Battilocchio è stato confermato per acclamazione coordinatore provinciale di Forza Italia per la federazione di Roma.

Davanti ad oltre 400 tesserati presso l’hotel Colombo di Roma è arrivata l’elezione che conferma la leadership nella provincia di Roma.

Battilocchio ha incassato il plauso del coordinatore regionale Fazzone, del capogruppo alla Camera Barelli e di quello al Senato Gasparri per quanto fatto in questi anni da coordinatore.

Eletti nel nuovo direttivo provinciale Deborah Zacchei e Cinzia Napoli.

Tra i delegati eletti al prossimo Congresso nazionale il commissario di Civitavecchia Roberto D’Ottavio.

“Abbiamo raccolto il partito in un momento di grande difficoltà. Oggi siamo una realtà solida che guarda con ottimismo alle prossime scadenze amministrative e nazionali. Andiamo avanti con coraggio e come diceva il nostro leader: sempre con il sole in tasca”.