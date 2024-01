Open Day vaccinale a Santa Marinella, soddisfazione in via Cicerone • Terzo Binario News

Numerose le persone, adulti e bambini, che sabato hanno approfittato dell’Open Day Vaccini organizzato dal Comune e dalla ASL Roma 4 presso la scuola Centro per sottoporsi alle vaccinazioni.

Una fila scorrevole che è iniziata fin dalle 9, orario di apertura, e che si è prolungata per tutta la mattina.

Due le postazioni allestite per la somministrazione dei vari vaccini disponibili, non solo antinfluenzale, anti tetano, anti pertosse, anti difterite e anti pneumococco, ma anche anti papilloma virus, anti herpes zoster a altri ancora. Sono stati somministrati circa 130 vaccini.

Anche il sindaco Pietro Tidei e il Consigliere Alessio Manuelli questa mattina si sono sottoposti a vaccinazione e hanno potuto testare in prima persona il buon funzionamento del servizio.

“Ho potuto constatare personalmente, recandomi al plesso Centro, il successo dell’iniziativa, vedendo il gran numero dei cittadini che questa mattina hanno scelto di recarsi all’Open Day e si sono sottoposti alle varie vaccinazioni.

La prevenzione è fondamentale ed è obiettivo di questa Amministrazione Comunale aderire e promuovere azioni a tutela dalla salute della comunità. Il nostro Consigliere con delega alla sanità è un giovane medico e senza dubbio la sua competenza è un contributo importante all’opera di sensibilizzazione che l’Ente persegue con le varie iniziative promosse ed organizzate per i cittadini”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

“Siamo davvero molto soddisfatti dell’affluenza registrata questa mattina, che è stata più alta del previsto – ha dichiarato il consigliere con delega alla sanità Alessio Manuelli–E’ stato certamente utile offrire libero accesso alle vaccinazioni senza necessità di prenotazione. Voglio ringraziare il Sindaco Pietro Tidei per aver fortemente sostenuto e promosso questa iniziativa, la dirigenza del Servizio Vaccinazioni e il personale sanitario della Asl Rm4 per l’organizzazione e la dirigenza scolastica per aver messo a disposizione i locali della scuola. Ricordo comunque che al di fuori degli open day è possibile vaccinarsi presso i medici di famiglia e le farmacie aderenti alla campagna e negli ambulatori dei servizi vaccinali della Asl Roma 4. Sul sito internet della Asl si potranno trovare comunque tutte le informazioni necessarie”.