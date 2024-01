Nella "Giornata della Memoria" lo Snoq di Allumiere scrive il cessate il fuoco in Palestina • Terzo Binario News

Nella “Giornata della Memoria”, il movimento Snoq di Allumiere non dimentica neanche il conflitto che da mesi sta facendo tremare la Palestina.

Raccogliendo l’invito delle “Donne in cammino per la pace”, quattordici rappresenti del movimento (tante quante il numero delle lettere da indossare), oggi alle 15 si sono poste davanti alla facciata del Comune per lanciare un silenzioso appello, corale e condiviso: “Cessate il fuoco”.

Queste donne combattenti sono scese in piazza proprio oggi, data in cui si ricorda la Shoah, per dire basta anche ai nuovi genocidi, attraverso un messaggio a chiare lettere, mandato in una forma silenziosa, in contrasto con il fragore delle tante guerre in atto.

Un gesto che farà sicuramente riflettere, quello di Snoq, frutto del loro grande, costante impegno civile.