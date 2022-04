Basket, la Dinamo Ladispoli mette a segno un tris d'assi - Terzo Binario News

Tesserati Kevin Acconciamessa, Luca Ukmar e Samuel Maduka

A sole 24 ore dai termini stabiliti dalla Federazione per la chiusura definitiva, la Pallacanestro Dinamo Ladispoli riesce a tesserare 3 nuovi giocatori: Kevin Acconciamessa, Luca Ukmar e Samuel Maduka.

Arrivi tutto molto attesi perche’ vanno a rinforzare, praticamente in tutti i reparti, un roster gia’ competitivo e che ora rende ancor piu’ concrete le possibilita’ di promozione in serie D, facendo sognare tutti gli appassionati di basket della nostra citta’.

Infatti, grazie alla disponibilita’ e collaborazione con il MB Sporting Club Maccarese del Presidente Macchini, questi 3 forti giocatori potranno da oggi indossare la divisa Dinamo con un obiettivo ben preciso: valorizzare ancora di piu’ quanto di buono fatto finora dal gruppo squadra attuale e provare a raggiungere lo sfidante traguardo che a inizio stagione sembrava lontanissimo e impossibile da ottenere e che invece strada facendo e’ diventato sempre piu’ alla portata dei ragazzi di coach Fiorentini.

“Stiamo facendo tutto il possibile” dichiara il Presidente Fois “per giocarci al meglio le nostre chance in questo finale di stagione, sarebbe bellissimo poter prossimamente calcare il parquet del nuovo bellissimo palazzetto dello sport con l’entusiasmo derivante dall’essere stati neopromossi in serie D. Se ci si riuscira’ o meno dipendera’ ancora da mille cose, non tutte gestibili direttamente da noi, ma a questo punto e’ giusto tentare fino in fondo, e provare ad essere il meglio che possiamo essere”.

“I nuovi arrivi” continua il Presidente ”e ringrazio di cuore il Presidente Enzo Macchini per aver dato il sua nullaosta al trasferimento, sono tutti ragazzi di grande valore, giovani nati nel 2000 e 2001, ma gia’ con tanti anni di esperienza sia in campionati giovanili di eccellenza sia in serie D, dove con la squadra dello Sporting Club Maccarese hanno fatto veramente tutti molto bene; qui alla Dinamo Ladispoli andranno a rinforzare una squadra che ha gia’ dimostrato il suo valore e le sue potenzialita’, sono certo che l’integrazione in corsa avverra’ presto e bene, tra giocatori forti ci si intende in fretta. Quello che lo staff manageriale e tecnico vuole ottenere in primis e’ che tutto il gruppo squadra possa allenarsi ancora meglio di quanto fatto finora, con ancora piu’ stimoli, perche’ poi le partite non sono altro che lo specchio di quanto fatto in palestra nei giorni precedenti: se ci si allena bene, la domenica in partita si gioca bene”.

Cresce quindi l’entusiasmo in casa Dinamo, e cresce l’attesa per vedere la prima delle quattro partite di questa seconda fase che decideranno gli accoppiamenti per i playoffs finali; l’appuntamento e’ per Sabato 7 Maggio a Latina, ore 18, quando la Dinamo giochera’ contro il Basket Aprilia Rainbow per quello che sara’ il primo importante test atto a misurare sul campo le reali possibilita’ di successo di questo ambizioso progetto.