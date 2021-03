Barca alla deriva al Pirgo, il recupero - Terzo Binario News

È in corso dalla tarda mattinata di domenica 14 marzo il recupero della barca – un natante di sette metri – andata alla deriva al Pirgo sabato 13 marzo (QUI LA DIRETTA). Presenti Vigili del fuoco e Capitaneria di Porto.

Ieri, come raccontato da Terzo Binario, intorno alle 18 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia appartenenti ad entrambi i settori nautico e terrestre hanno operato, insieme alla Capitaneria di Porto, per la messa in sicurezza di un’imbarcazione senza persone a bordo alla deriva.

Come riferito sempre ieri dai pompieri, non è stato possibile recuperare la barca da mare a causa del basso fondale, per cui personale della Capitaneria di porto ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

Aggiornamento ore 16

Continuano, da stamattina, le operazioni di messa in sicurezza dell’imbarcazione arenata nello specchio d’acqua fronte piazzetta Betlemme. I Vigili del fuoco della caserma Bonifazi hanno provveduto a tirare in secca il peschereccio rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.

Impossibilitati ad operare con l’autogru dei Vigili del fuoco, causa ridotto spazio di manovra e scarsa solidità del suolo, i pompieri hanno tentato dapprima con dei verricelli in dotazione, di tirare in secca il natante il più possibile. Visto le dimensioni dell’imbarcazione e l’impervietà del luogo, hanno poi allertato la ditta Grandi Sollevamenti e Servizi S.r.l, arrivati tempestivamente sul posto con una gru dalla portata maggiore (dei verricelli) ma di dimensioni ridotte (rispetto alla gru dei Vigili) che lavorando in sinergia con i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono riusciti a sollevare il natante posizionandolo in zona sicura, adiacente lo specchio d’acqua. L’imbarcazione è stata lasciata alla Capitaneria di porto che si occuperà delle indagini del caso.