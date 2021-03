Su Viale della Primavera – alle 17,15 di sabato 13 marzo – personale della Polizia ha arrestato un 32enne del Gambia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di “persona molesta”. Il giovane, per motivi da appurare, ha aggredito le forze dell’ordine.