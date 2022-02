I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio imbarcazione al porticciolo della buca di Nerone.

Il natante di circa quattro metri, per cause in corso di accertamento era completamente invaso dalle fiamme.

Gli uomini della Bonifazi accorsi immediatamente hanno estinto l’incendio evitandone l’affondamento.

Sul posto erano presenti i Carabinieri di Civitavecchia e la capitaneria di Porto.