Incendio di un tir a Roma, sul posto i pompieri di Cerveteri e Bracciano - Terzo Binario News

I Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti in via di Casal Sant’Angelo in Roma per un incendio di un mezzo pesante all’interno del parcheggio della Edil termoclima.

Sul posto sono accorsi tempestivamente oltre ai Vvf della 26A, gli uomini di Bracciano e l’autobotte dal distaccamento di Roma Prati.

La rapida estinzione delle fiamme da parte dei Vvf ha evitato all’incendio di propagarsi al resto della struttura e ai mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri di Anguillara per i rilievi del caso. Nessun ferito.